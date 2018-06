'Corpo Comune', ultimo incontro con sindaco e giunta prima della pausa estiva

È in programma sabato 9 giugno a Bagnacavallo l’ultimo incontro del progetto Corpo Comune prima della pausa estiva. L’appuntamento è alle 10.30 al mercato settimanale del capoluogo, nei pressi della Collegiata di San Michele. Fino alle 12 il sindaco Eleonora Proni e gli assessori saranno presenti per incontrare i cittadini, confrontarsi su idee, proposte e problematiche e affrontare le tematiche di attualità.

Gli incontri mensili del progetto Corpo Comune stanno coinvolgendo a turno il capoluogo e le frazioni del Comune di Bagnacavallo. Dopo Villanova, Masiera e Glorie, gli appuntamenti riprenderanno in autunno con le frazioni di Boncellino, Rossetta, Traversara e Villa Prati. I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all'Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.