Cuccioli abbandonati: Comune e Ausl aumentano i posti per le sterilizzazioni

L’estate appena trascorsa ha evidenziato sempre di più le innumerevoli emergenze sul fronte animali, in particolare sugli abbandoni di cucciolate di gattini e gatte in gravidanza, oltre alle emergenze quotidiane legate a gatti abbandonati o di colonia bisognosi di cure.

Mauro Bertolino, coordinatore regionale di Alleanza di centro per i territori e Silvia Casadei, coordinatrice della sezione Anima Animalista, si sono resi promotori di un incontro con i rappresentanti dell’assessorato di competenza per i diritti degli animali del comune di Ravenna, alla presenza di alcune volontarie non legate ad associazioni, proprio per evidenziare le innumerevoli difficoltà quotidiane che le volontarie incontrano nella gestione di tutte le emergenze.

"Tra le cose più rilevanti si è evidenziata la necessità di una maggiore disponibilità di appuntamenti per le sterilizzazioni delle gatte oltre alla necessità di un luogo dove stallare i cuccioli recuperati e i gatti bisognosi di cure - spiegano - I rappresentanti del comune al momento si sono resi disponibili per cercare un accordo con l’Ausl di competenza nell’intento di aumentare la disponibilità di posti per le sterilizzazioni. Continueremo a monitorare la situazione e a cercare di aiutare le volontarie nella loro assistenza quotidiana agli animali bisognosi di cure".