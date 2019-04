"Dove va l'Europa?": un incontro con Massimo Cacciari

"Dove va l'Europa? Federalismo o nazionalismi?": è questo il titolo del convegno in programma per giovedì 4 aprile alle 20.45 a Faenza, al teatro Sarti. L’iniziativa è promossa dal Centro Regionale del Movimento Federalista Europeo e dalle sezioni locali di Faenza, Ravenna e Forlì. Sarà presente all'evento Massimo Cacciari, filosofo, Università Vita e Salute – Milano, Roberto Balzani, storico, Università di Bologna e Luisa Trumellini, segretaria nazionale del Movimento Federalista Europeo.

"Oggi tutta l’Europa, come insegna la Brexit, è minacciata dall’insidia del ripiego nazionalista, che è solo “un rifiuto senza progetto” - spiegano gli organizzatori - Le prossime elezioni europee rappresentano un appuntamento cruciale per il futuro dell'Unione Europea. La posta in gioco questa volta sarà più alta, forse decisiva. E' il cuore del progetto europeo che viene messo in discussione, la sua stessa vocazione e ragion d'essere. La crisi economico-finanziaria ed i mutati equilibri geopolitici hanno progressivamente spostato il confronto sull'alternativa di Ventotene: tra nazionalismo e federalismo. Tanto più crescerà la consapevolezza che l’Europa si salva solo se ha il coraggio di rompere il tabù della sua riforma, tanto più sarà possibile vincere la battaglia per l’Europa sovrana e federale. Non c’è futuro per ognuno di noi e per l’Italia se non dentro la ripresa e il rilancio del progetto europeo. Da diversi anni assistiamo a continue crisi che scuotono il nostro continente, mettendo a rischio le sue conquiste di civiltà. Le sorti del processo di integrazione europea coincidono con il nostro destino. Il mondo ha bisogno di un Europa forte, unita, solidale e democratica".