Elezioni regionali, inizia il tour in bici di Andrea Liverani: "Lucia Borgonzoni è la scelta giusta per il cambiamento"

Inizia sabato a Faenza il tour elettorale di Andrea Liverani. Il consigliere regionale raggiungerà tutti i 18 comuni della provincia di Ravenna in 18 tappe in bicicletta. Il tour terminerà il 24 gennaio. La partenza è prevista da Reda domani mattina sulle 9.30 per arrivare, dopo alcune soste, in piazza del Popolo a Faenza sulle 10.30. "L'obiettivo è raccogliere le problematiche degli stessi attraverso il confronto con i cittadini e sensibilizzare nello stesso tempo l'uso della bicicletta - spiega Liverani -. Lo sport, poi, è importante e salutare". Liverani sarà poi lunedì in mattinata al mercato di Alfonsine e martedì pomeriggio al mercato del contadino di Massalombarda. L'ultima tappa è prevista il 24 gennaio a Castelbolognese. "Lucia Borgonzoni è la scelta giusta - chiosa Andrea Liverani - per cambiare marcia".