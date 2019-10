Elezioni 2020 a Faenza, il Pd: "Obiettivo rafforzare il campo di centro sinistra"

L'avvicinarsi delle consultazioni elettorali regionali del 26 gennaio prossimo e le comunali a primavera sta movimentando il clima politico a Faenza. Il Pd parla di "inevitabile diffondersi di rumors e notizie non confermate che finiscono per alimentare un gossip fuorviante" e "per questo corre l'obbligo di puntualizzare alcuni aspetti".

"L'apprezzamento del lavoro svolto da Manuela Rontini in questi anni come consigliera regionale è ampio e trasversale - viene evidenziato dai dem -. Manuela è stata un fondamentale punto di riferimento non solo per i Comuni e gli enti nel rapporto con la regione, ma soprattutto per i cittadini e l'associazionismo, merito di grande capacità di ascolto e concretezza nell'azione amministrativa. Come già espresso anche dal coordinatore del Pd della Romagna faentina Fabio Anconelli, il Partito Democratico faentino intende valorizzare e mettere a frutto questo "capitale" di autorevolezza e credibilità nelle forme e nei modi che gli organi del Pd decideranno insieme, tenuto conto del quadro politico regionale che potrà avere riflessi anche nel percorso per le amministrative comunali".

"Al momento il Partito Democratico condivide la priorità di proseguire il serio confronto sui programmi già attivato durante l'estate con le forze che compongono l'attuale maggioranza e non solo, con l'obiettivo di allargare e rafforzare il campo di centro sinistra che, partendo dai risultati amministrativi ottenuti, sappia interpretare al meglio le sfide del futuro - conclude la nota del Pd -. Qualsiasi altra valutazione è al momento prematura e frutto di interpretazioni personali".