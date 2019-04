Elezioni a Brisighella, prosegue il tour elettorale nelle frazioni di Angela Esposito

Riparte lunedì 15 aprile, il “tour elettorale” di Angela Esposito, candidata sindaco a Brisighella, nelle frazioni del territorio comunale. Per questa settimana sono previsti tre appuntamenti, sempre a partire dalle 20:30.

Domani, lunedì 15 aprile, si comincia da Villa Vezzano: ritrovo al Centro sociale San Giorgio, in vIA Trieste 46. Martedì 16 ci si sposta a Marzeno, al Circolo Arci di via Moronico 1; infine, mercoledì 17 si chiude a Montefortino, presso le ex scuole.