Elezioni a Castelbolognese: come scrutatori la precedenza va a disoccupati e studenti

In occasione dell’elezione del Parlamento Europeo e del Sindaco e del Consiglio comunale di Castel Bolognese, che avranno luogo domenica 26 maggio 2019, per la nomina degli scrutatori a Castel Bolognese verrà data precedenza a disoccupati, soggetti in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti. Naturalmente, occorre essere già iscritti all’albo degli scrutatori. Coloro che si trovano in queste condizioni possono comunicare la propria disponibilità all’Ufficio Elettorale del Comune di Castel Bolognese, tramite l’apposito modello, entro il 30 aprile 2019.



La comunicazione può avvenire per posta elettronica (demografia@comune.castelbolognese.ra.it), fax (0546 691069) o presentandosi direttamente all’Ufficio Elettorale, in piazza Bernardi 1. Il modello si può scaricare dal sito internet del Comune o ritirare presso l’Ufficio Elettorale.



Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Castel Bolognese (piazza Bernardi 1 – tel. 0546 655855).