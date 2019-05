Elezioni a Conselice, tre incontri con la candidata Paola Pula

Prosegue la campagna elettorale di Paola Pula, ricandidata a sindaco di Conselice. Venerdì 10 maggio, a partire dal pomeriggio, sono in programma tre iniziative che vedranno la candidata protagonista. Alle ore 18.30 è in programma un incontro con il Centro Erika alla sede del comitato negli ex uffici Cab Massari, a Lavezzola. Alle ore 19.30 Paola terrà un incontro al centro con l'associazione La Locomotiva. Infine in serata, alle 21, alla Casa Comunale Lavezzola la candidata presenterà alla cittadinanza la lista e il programma di mandato.