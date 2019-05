Elezioni a Fusignano, Pasi organizza una camminata per parlare di sicurezza

Quello della sicurezza è uno dei temi centrali della campagna elettorale di Nicola Pasi, candidato sindaco a Fusignano. Per illustrare ai cittadini i progetti sull’argomento per la prossima legislatura, Pasi ha organizzato per la mattina di sabato 18 maggio, a partire dalle 10, una camminata cittadina - “Quattro passi in sicurezza” - che prenderà il via dal Giardino, Monumento ai Caduti. Pasi racconterà ai presenti, camminando per la città, cosa è stato fatto in questi anni (e dove) per la sicurezza in centro storico, e cosa farà se sarà rieletto primo cittadino.