Elezioni a Fusignano, si conclude la campagna elettorale di Nicola Pasi

E’ in programma nella serata di giovedì 23 maggio dalle 19.30 in piazza Corelli a Fusignano “Viva la piazza!”, la festa di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Nicola Pasi. “Qui festeggiamo - ha detto il candidato - in un abbraccio con tutti i fusignanesi, la conclusione di un percorso che ha voluto ribadire la forza dei nostri valori: la solidarietà, l’universalità dei diritti, l’antifascismo, la legalità, l’appartenenza”. In programma, buffet per tutti i partecipanti e la musica di Vittorio Bonetti e Nicoletta Bassetti. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà al circolo Brainstorm.