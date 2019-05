Elezioni a Lugo, Ranalli conclude in Piazza la campagna elettorale: "Ampia coalizione punto di partenza"

È iniziata in mezzo alle persone e si concluderà in piazza, in mezzo alle persone, la campagna elettorale della coalizione di Davide Ranalli sindaco. Appuntamento venerdì dalle 19 in piazza Trisi a Lugo con musica, cibo e vino insieme a Ranalli e ai candidati al Consiglio comunale dell’ampia coalizione composta dalla lista civica “Insieme per Lugo”, Partito Democratico, Partito Repubblicano, raggruppamento “Sinistra per Lugo” e Verdi.

“In questi mesi abbiamo toccato con mano le reali condizioni di vita delle persone che siamo chiamati ad amministrare - ha sottolineato Ranalli -, ma siamo anche coloro i quali devono dare speranza alle persone e favorire il senso di comunità, replicando a chi invece alimenta paure ed angosce. Una splendida occasione di dialogo, trasparenza ed esposizione dei programmi elettorali che i cittadini hanno il diritto di conoscere e giudicare. Il cuore della nostra città è la dove si costruisce la comunità e il vivere assieme, e noi ci siamo”.

“L’ampia coalizione che siamo riusciti a creare in questa campagna elettorale - ha proseguito il candidato sindaco - rappresenta non un punto di arrivo, ma una base dalla quale partire. Vogliamo costruire il futuro guardando oltre i prossimi cinque anni, perché un amministratore deve fare questo: deve pensare al futuro, immaginare la città dei prossimi decenni e lavorare perché ciò diventi reale assieme ai cittadini, le associazioni, le forze del sindacato e dell'impresa che animano e costruiscono la nostra comunità giorno per giorno”.