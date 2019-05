Elezioni a Lugo, una serie di incontri con il Movimento 5 stelle

Un calendario di appuntamenti caratterizzati dalla presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle quali Senatori, Consiglieri Regionali, Sindaci e candidati alle elezioni europee è l’occasione per conoscere più dettagliatamente i punti del programma politico del Movimento 5 Stelle per Lugo.

Lunedì 20 alle ore 20 e 30 in Sala Baracca, all’interno della Rocca Estense, il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle Mauro Marchiani, insieme al gruppo Movimento 5 Stelle per Lugo, ospiteranno Raffaella Sensoli - consigliere regionale dell’Emilia Romagna (vice presidente commissione sezione IV), - candidata alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle. La serata affronterà tre temi particolarmente rilevanti e che coinvolgono la comunità: la sanità, il volontariato e i dipendenti pubblici. Sulla Sanità, tema caldo e che coinvolge oltre che la comunità lughese e il comune di Lugo stesso anche tutti i comuni dell’Unione della Bassa Romagna, interverrà per un contributo Paolo Randi, Medico anestesista operante nel territorio della bassa Romagna.