Manuela Rontini a Salotto Blu: "Io candidata Sindaco a Faenza? Sono disponibile"

Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, la consigliera regionale faentina Manuela Rontini ha spiegato perchè non ha aderito al nuovo movimento di Italia Viva. "Ho sempre stimato Matteo Renzi, ma la sua scelta è sbagliata - spiega Rontini - Il Pd rappresenta un punto fermo e una speranza per tanti italiani. La pesante sconfitta in Umbria non cambia le mie convinzioni".

E sulle prossime elezioni regionali: "Se il Pd vorrà mi ricandiderò con entusiasmo a fianco di Bonaccini; un'eventuale alleanza con i 5 Stelle non può mettere in discussione la sua leadership". In merito alle elezioni comunali di Faenza che si terranno nei primi mesi del 2020, ha aggiunto: "Sì, è vero che qualcuno sta facendo il mio nome per la successione a Giovanni Malpezzi. Se ci sarà un orientamento deciso mi presenterò, non penso all'ipotesi delle primarie". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23.15.