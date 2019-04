Elezioni amministrative, Daniele Bassi incontra i cittadini di Massa Lombarda

Si conclude martedì 9 aprile il ciclo di incontri pubblici promossi dalla lista “Il Futuro in Comune – Daniele Bassi Sindaco” organizzati per stimolare un confronto fra i cittadini e proposte in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio. L’appuntamento è dalle 20.30 alla sede del Comitato Elettorale in via Vittorio Veneto 55 a Massa Lombarda. Questa volta si parlerà di Cura del Territorio e si raccoglieranno interventi e opinioni su diversi temi per costruire il progetto de “La Massa Lombarda di domani”. Gli argomenti che verranno affrontati saranno ambiente, sviluppo, riqualificazione, sicurezza, impresa, lavoro e qualità urbana.

"Nei primi due incontri pubblici abbiamo raccolto tante idee – sottolinea Daniele Bassi – e ci aspettiamo un dibattito costruttivo anche per questo terzo appuntamento. Dare l’occasione ai cittadini di poter esprimere opinioni, desideri ed esporre critiche è sicuramente un dovere per una amministrazione che vuole essere attenta e pronta a rispondere alle esigenze del territorio. Ho preso atto della risposta positiva delle persone e degli intenti propositivi espressi, credo sia giusto ascoltare le persone, sempre. Per questo mi metto a loro disposizione: se qualcuno desidera organizzare incontri di gruppo per discutere dei temi che più stanno a cuore, sono pronto a recarmi anche nelle abitazioni dei miei cittadini. Se, per motivi di lavoro o di salute le persone non possono venire in Comune, sarò io ad andare da loro per ascoltarle".