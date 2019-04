Elezioni amministrative, un incontro sul benessere sociale con Daniele Bassi

Secondo appuntamento martedì 2 aprile dalle ore 20.30 per il ciclo di incontri pubblici organizzati per dare vita a un confronto con la cittadinanza di Massa Lombarda in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio. Evento fissato, come tutti quelli di questo ciclo, alla sede del Comitato Elettorale per Daniele Bassi Sindaco in via Vittorio Veneto 5. In questa occasione si parlerà di benessere sociale, con l’intento di raccogliere opinioni e idee da parte di tutti i cittadini che vorranno intervenire, allo scopo di costruire insieme il progetto per “La Massa Lombarda di domani”. Durante l’incontro si discuterà di diversi argomenti: casa, salute, servizi alla persona, integrazione e sport. Verranno affrontate le tematiche relative alla politiche attive che aumentano la qualità della vita dei cittadini.

"Dopo il grande successo di partecipazione del primo incontro – dice il candidato Bassi – ci aspettiamo anche questa volta una bella risposta da parte della nostra città. Incontrarsi insieme per scrivere idee e proposte per il futuro di Massa Lombarda, con un approccio così costruttivo, è importante. Dobbiamo, tutti insieme, condividere le informazioni su cosa è stato realizzato, comprendere come sono cambiati i bisogni dei cittadini e come farvi fronte".