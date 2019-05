Elezioni in Bassa Romagna: dove si trovano i seggi e gli orari d'apertura

Domenica 26 maggio si vota per le elezioni amministrative ed europee: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Gli scrutini per le elezioni europee inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lo spoglio delle schede per le amministrative inizierà lunedì 27 maggio alle 14.

Alcuni Comuni mettono a disposizione degli spazi per poter seguire in diretta lo spoglio: a Lugo nel Salone estense della Rocca, a Bagnacavallo nella sala di Palazzo vecchio in piazza della Libertà, ad Alfonsine presso l’Urp; a Cotignola e a Fusignano presso l’Ufficio Anagrafe; a Massa Lombarda i risultati saranno comunicati al termine dello spoglio nella sala Zaccaria-Facchini, in via Saffi 4.

I seggi ordinari sono in tutto 105, a cui si aggiungono due seggi speciali: a Lugo presso l’ospedale civile Umberto I e a Cotignola presso l’istituto di cura Villa Maria Cecilia. Ciascun seggio ordinario è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. I seggi speciali sono invece composti da un presidente e due scrutatori.

Gli elettori fisicamente impediti a esercitare autonomamente il diritto al voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica. Per farlo è necessario essere in possesso di un apposito certificato dell’Igiene pubblica, rilasciato dal funzionario medico designato dall’Ausl: chi ne avesse bisogno e non lo ha ancora richiesto, può farlo anche nella giornata del voto.

Domenica 26 maggio sarà infatti garantito il rilascio dei certificati in ciascun Comune, presso i corrispondenti ambulatori del Servizio sanitario (dove non diversamente indicato). Ecco nel dettaglio i turni che saranno rispettati: ad Alfonsine dalle 11 alle 12 (nelle frazioni di Filo dalle 9.30 alle 10 e a Longastrino dalle 10.15 alle 10.45, presso le rispettive sedi elettorali); a Bagnacavallo dalle 9.30 alle 10.30 (nella frazione di Villanova dalle 8 alle 9, presso gli ambulatori della medicina di gruppo); a Bagnara di Romagna presso la sede del seggio dalle 12 alle 12.30; a Conselice dalle 8.30 alle 9.30; a Cotignola dalle 10.30 alle 11.30; a Fusignano dalle 11 alle 12; a Lugo dalle 8.30 alle 10 (nella frazione di Voltana dalle 8 alle 9 presso la sede del seggio); a Massa Lombarda dalle 10 alle 11; a Sant’Agata sul Santerno presso l’Ufficio Anagrafe dalle 11.30 alle 12.