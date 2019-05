Elezioni, affluenza "fredda" alle 12 a Cervia e Lugo. Flessione per le europee a Ravenna

Si sono aperte alle 7 le urne per l'election day, nei comuni del Ravennate chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone. In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee ha subìto una flessione rispetto alla precedente chiamata alle urne: 21,81% contro il 23,73%. Nel capoluogo bizantino ha votato appena il 19,66% (21,95% il precedente).

Più "calda" l'affluenza nei comuni dove si rinnova l'amministrazione comunale. A livello provinciale, per le comunali, ha votato il 24,07%. A Cervia ha votato il 22,99%, ad Alfonsine il 26,82%, a Bagnacavallo il 25,06%, a Brisighella il 25,02%, a Casola Valsenio il 29,12%, a Castel Bolognese il 25,54%, a Conselice il 24,17%, a Cotignola il 23,95%, a Fusignano il 27,40%, a Lugo il 22,01%, a Massa Lombarda il 21,14%, a Russi il 24,08%, a Sant'Agata il 24,69% e a Solarolo il 27,54%.

I precedenti

In occasione delle elezioni politiche del marzo del 2018, al rivelamento delle 12 a Ravenna aveva votato il 21,94% degli aventi diritto al voto. Tra i Comuni che hanno votato di più Russi (27,74%), seguita da Bagnacavallo (25,12%) e Sant'Agata sul Santerno, con un'affluenza del 24,47%. A Lugo a mezzogiorno aveva votato appena il 19,89% degli aventi diritto. In tutta la provincia di Ravenna votò il 22,38% degli aventi diritto.

In occasione della chiamata alle urne per eleggere i candidati al Parlamento Europeo, in provincia votò alle 12 il 23,73%. A Ravenna l'affluenza fu del 21,95%, a Faenza del 21,09%; mentre l'affluenza ai seggi fu decisamente più alta nei comuni chiamati ad eleggere il sindaco. A Cervia il dato registrato alle 12 fu del 26,57% (26,15 per le comunali), a Lugo del 24,78% (24,50%). Il primato spettò a Sant'Agata sul Santerno, con un'affluenza del 29,73% (29,70% per le comunali).