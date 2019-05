Elezioni, doppio appuntamento per la chiusura di campagna elettorale di Valentina Palli

La lista civica 'Insieme per Russi - Valentina Palli Sindaco' conclude la campagna elettorale con due appuntamenti entrambi in Piazzetta Dante: un incontro giovedì 23 alle ore 19,30 che vedrà la partecipazione di Debora Serracchiani, Parlamentare Pd e di Daniele Perini, Fondatore dell'Associazione 'Amare Ravenna' e consigliere comunale di 'Ama Ravenna', che dialogheranno con la candidata sulle idee per sviluppare il welfare in Europa, in Italia e nei nostri territori, del ruolo fondamentale del volontariato e su progetti di solidarietà di vicinato. Venerdì 24 dalle 20,30 sempre in piazzetta Dante, si concluderà la campagna elettorale con una festa finale con musica e appello al voto.