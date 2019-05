Elezioni europee, tappa a Lugo e Ravenna per il pentastellato Marco Zullo

Doppio appuntamento a Ravenna e a Lugo con il candidato per il Parlamento Europeo – Circoscrizione Nord Occidentale e già portavoce a Bruxelles Marco Zullo. Come membro della commissione Agricoltura ha portato avanti battaglie per una agricoltura biologica, senza pesticidi né Ogm, che tuteli l'ambiente l'uomo e le biodiversità e che salvaguardi le eccellenze locali creando ritorno economico per gli agricoltori e il territorio. In Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (Imco) si è occupato soprattutto di digitale, difesa del Made in Italy, controlli e trasparenza nel mercato, affinché i cittadini siano tutelati da frodi e pratiche sleali. Da sempre si è interessato di tecnologia, innovazione e temi del sociale. Ha lavorato per contrastare pratiche come la lapidazione femminile, nonché per sostenere i diritti delle persone con disabilità.

"L’Europa è uno strumento fondamentale - dichiara Zullo - La macchina europea può apparire complicata, ma se conosciuta può aiutare moltissimo il territorio. Altri Stati lo fanno e riescono a essere competitivi". Mercoledì, a partire dalle 9, Marco incontrerà i cittadini al Mercato di Ravenna di via Sighinolfi. Alle ore 10.30, sempre al Mercato, lato viale Berlinguer, sarà offerto un piccolo spuntino. Si proseguirà poi a Lugo, nello storico mercato del Pavaglione. A partire dalle ore 11.30 circa, al monumento a Francesco Baracca, Marco Zullo, Mauro Marchiani candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Lugo, insieme agli attivisti ed ai candidati consiglieri, saranno a disposizione di chiunque vorrà informarsi sul lavoro svolto in questi cinque anni a Bruxelles e sul programma elettorale del Movimento 5 Stelle per il Parlamento Europeo e per le elezioni amministrative di Lugo.