Elezioni, i candidati sindaco della Lega fanno festa in Bassa Romagna

Apericena di chiusura di fine campagna elettorale giovedì 23 maggio per quattro candidati sindaco del centrodestra della Bassa Romagna. Luca Zannoni (Bagnacavallo), Claudio Baldini (Fusignano), Eliana Panfiglio (Conselice) e Maria Elena Morra (Massa Lombarda) si ritrovano, insieme alla segretaria provinciale della Lega Nord Samantha Gardin e agli elettori, alle 20 alla Casa della birra in via Albergone 27 a Bagnacavallo (cena + dj 25 euro). “Abbiamo lavorato molto per questa campagna elettorale – affermano i candidati sindaco – siamo a pochi giorni dal voto, siamo stremati ma abbiamo ancora energie per fare festa. E siamo pronti a rimboccarci le maniche per portare il cambiamento".