Elezioni, inaugurata la sede elettorale di "Insieme per Russi"

Si completa con l’inaugurazione della sede elettorale la marcia di avvicinamento verso le elezioni comunali del prossimo maggio. Da oggi la lista Insieme per Russi – Valentina Palli Sindaco ha la sua casa nel cuore pulsante di Russi, in quell’angolo ai bordi della piazza che storicamente è da sempre il punto di incontro di idee, sogni, speranze e realtà della città.

Tante persone hanno partecipato all’evento con una grande partecipazione di giovani che, approfittando poi per fare quella che è stata definita una colazione elettorale proprio al fianco della candidata Valentina Palli hanno potuto così ascoltare e confrontarsi. Tante anche le frasi che, alla fine della mattinata, sono comparse sul libro degli ospiti.

Emozionatissima, Valentina Palli dopo il taglio del nastro ha raccontato tutte le sue sensazioni. “Sono felicissima, è stata una mattinata piena di partecipazione da parte della gente di Russi e questo conferma che aver scelto di avere una sede nel cuore pulsante di Russi è un’idea che potrà permetterci di essere a contatto con le persone ed ascoltare i loro suggerimenti, i loro problemi e dar loro le risposte di cui hanno bisogno”.

"L’idea della sede è infatti quella di un punto di incontro, una sorta di piazza dentro la piazza. “Siamo qui, in mezzo a Russi, pronti ad ascoltare le persone e ad accogliere chiunque voglia venire a trovarci per sapere quello che abbiamo in mente per questa città. L’idea è di farne un luogo di convivialità aperto a tutti e sono certa che questo sarà apprezzato”.

"Non solo svago, però. La nuova sede elettorale sarà anche il fulcro del lavoro della Lista. “Da domani inizieremo subito a lavorare in sede con le commissioni dei Tavoli di lavoro. Da questo percorso – spiega Valentina Palli – prenderà forma il nostro programma elettorale che sarà espressione delle esigenze e dei bisogni che la gente ci ha esternato in tutti questi mesi. La sede elettorale di Insieme per Russi si trova in corso Farini 17 ed è aperta a chiunque voglia partecipare con consigli, idee, suggerimenti o semplicemente voglia venire a conoscerci" ha concluso Palli