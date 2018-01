Elezioni, iscrizioni alle liste: orario continuato per l'ufficio elettorale di Faenza

L’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza è aperto in questi giorni con orario continuato per agevolare il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per tutti gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature alle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Lunedì prossimo è, infatti, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste. Sabato l’Ufficio Elettorale (piazza Rampi 2 - tel. 0546 691610) sarà aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle 16, mentre domenica e lunedì, dalle ore 8 alle 20.