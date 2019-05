Elezioni, Morra ('Uniti per Massa Lombarda') chiude la sua campagna elettorale

Venerdì 24 maggio alle 18.30 presso la “Pasticceria del viale” in viale Zaganelli a Massa Lombarda si svolgerà la chiusura di campagna elettorale di Maria Elena Morra, candidato sindaco del centrodestra della lista 'Uniti per Massa Lombarda'. “Sarà l'occasione per ringraziare i miei collaboratori e gli elettori che mi sono stati vicini in questa campagna elettorale - dichiara Morra – Sono stati giorni intensi, nei quali ho percepito la voglia di cambiamento, la stima nei miei confronti e l'interesse di tanti cittadini per il nostro programma. Invito tutti gli elettori ad andare a votare domenica e, se i massesi sceglieranno il cambiamento, siamo pronti a metterci al lavoro per rilanciare il paese. In caso di vittoria rispetteremo gli impegni presi e ogni decisione sarà condivisa con i cittadini”.