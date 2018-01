Elezioni politiche, aperture straordinarie dell'Ufficio elettorale

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, per garantire il rilascio immediato – entro 24 ore – della certificazione inerente la presentazione presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali delle liste di candidati, l’Ufficio elettorale del Comune di Bagnacavallo osserverà il seguente orario: giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17; domenica 28 e lunedì 29 dalle 8 alle 20. Le candidature devono essere presentate nei giorni 28 e 29 gennaio. L’ufficio elettorale del Comune di Bagnacavallo è al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.