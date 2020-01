Elezioni regionali, Ancarani (FI): "Situazione drammatica per il mio partito"

Ha ottenuto 631 preferenze Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio comunale a Ravenna di Forza Italia e candidato alle elezioni regionali di domenica. Il politico 'azzurro' commenta i risultati delle elezioni, che hanno visto la netta vittoria di Bonaccini sulla candidata della Lega Borgonzoni. "La debacle della coalizione di centrodestra e del mio partito va riconosciuta e analizzata da chi ha responsabilità superiori - commenta Ancarani - Per quanto mi riguarda, con 631 preferenze personali su 4780 voti totali (2,47%), ho la più alta percentuale di preferenze in una lista di tutta la provincia di Ravenna: nella fattispecie il 13,1% di chi ha votato FI in questa provincia ha scritto Ancarani sulla scheda. Lo considero, in una situazione così drammatica per Forza Italia, un riconoscimento personale straordinario per il quale ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile".