Elezioni regionali, Liverani (Lega) entra in Assemblea legislativa: "Mi batterò per vincere tra 5 anni"

E' l'unico ravennate all'opposizione a essere entrato ufficialmente nella nuova Assemblea regionale. Ha ottenuto ben 3045 voti Andrea Liverani, consigliere uscente e ricandidato alle elezioni regionali di domenica per la Lega. L'esponente del Carroccio commenta i risultati delle elezioni, che hanno visto la netta vittoria di Bonaccini sulla sfidante leghista Borgonzoni: "Ho preso il doppio dei voti di cinque anni fa, per cui mi ritengo molto soddisfatto, anche se ammetto nella mia umiltà che qualcosa in piu mi aspettavo anche a livello di preferenze, ma è comunque un risultato assolutamente buono. Certo, come Lega mi aspettavo assolutamente di vincere, ma come in ogni gara si perde e si vince. Da consigliere rieletto mi batterò per vincere tra altri cinque anni".