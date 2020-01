Elezioni regionali 2020, i candidati repubblicani incontrano i cittadini

Sabato 11 gennaio alle 11, nella sezione del Partito repubblicano italiano di San Michele, si svolgerà un incontro pubblico con i candidati repubblicani alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. Con i candidati, Stefano Ravaglia e Laura Beltrami, saranno presenti anche il vicesindaco Eugenio Fusignani e i consiglieri comunali Chiara Francesconi e Andrea Vasi. A introdurre alcuni dei temi in discussione, come il forese, la viabilità, i rapporti con la Regione e la nuova scuola materna del paese, sarà Giannantonio Mingozzi. Al termine salsiccia per tutti.