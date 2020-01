Elezioni regionali 2020, il tour di Elly Schlein (Emilia-Romagna coraggiosa) fa tappa a Cervia

Sabato 4 gennaio Elly Schlein, promotrice della lista Emilia-Romagna Coraggiosa che corre per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio a sostegno del secondo mandato del Presidente Stefano Bonaccini, farà tappa in diverse città della Romagna. Nel ravennate, alle 15 Elly Schlein sarà a Cervia all’assemblea regionale "Emilia Romagna per il futuro” organizzata dalla Rete degli Studenti Medi Emilia-Romagna, in viale Italia 16, per parlare di diritto allo studio, partecipazione dei giovani alla vita politica, culturale e lavorativa nonché delle nuove sfide per il futuro: il cambiamento climatico e la lotta alle diseguaglianze.