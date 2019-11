Elezioni regionali 2020, tutti i candidati del Pd: in campo Bessi, Corsini, Dalfiume e Rontini

La direzione del Partito Democratico, riunitasi martedì sera, ha indicato i candidati del Pd della provincia di Ravenna per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

Correranno nella lista Gianni Bessi, 52 anni, consigliere regionale dell’attuale legislatura; Andrea Corsini, 55 anni, che ha ricoperto il ruolo di assessore regionale al Turismo e Commercio; Mirella Dalfiume, 63 anni, coordinatrice delle Donne Democratiche e Manuela Rontini, 41 anni, anch’essa consigliera regionale uscente.

Il segretario provinciale Alessandro Barattoni ha commentato ringraziando prima di tutto Mirco Bagnari, che invece non si ricandiderà per le prossime consultazioni: “Ringrazio Mirco – ha detto - per tutto il lavoro svolto in questi anni e per le competenze e la passione che ha saputo mettere a disposizione di tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Capisco la sua scelta personale e gli sono grato per la dedizione che finora ha dedicato all’amministrazione pubblica e al nostro partito. Abbiamo messo in campo – prosegue il segretario - una squadra forte per la quale c’è grande apprezzamento, siamo pronti per affrontare la sfida che ci aspetta. Abbiamo programmi innovativi ancorati a valori solidi. C’è un clima positivo e una grande mobilitazione a sostegno di Stefano Bonaccini. Il prossimo importante appuntamento sarà sabato 7 dicembre a Bologna dove saremo tantissimi insieme al nostro presidente che ha chiesto l’impegno di tutti, perché è con l’impegno di tutti che siamo diventati quello che oggi è e rappresenta l’Emilia-Romagna in Italia e nel mondo".

Di seguito le partenze dei pullman dalla provincia di Ravenna per Bologna: Ravenna ore 14.20 viale della Lirica – sede PD; Mezzano ore 14 fermata autobus piazza della Repubblica; Glorie ore 14.05 Bar Reale; Villanova di Bagnacavallo ore 14.10 piazza di fronte edicola; Bagnacavallo 14.20 fermata autobus via Marconi; Casola Valsenio ore 14 stazione autobus; Riolo Terme ore 14.15 stazione autobus; Castel Bolognese ore 14.30 supermercato D+; Faenza ore 14.20 piazzale Pancrazi; Conselice ore 13.45 parcheggio CAB Massari via Verdi 4; Fusignano ore 14.05 piazza Aldo Moro; Lugo ore 14.25 piazzale Piscina comunale; Cotignola ore 14.30 ingresso autostrada via Madonna di Genova; Cervia ore 14.00 parcheggio davanti scuola Alberghiera. Prenotazioni: Partito Democratico Ravenna 0544281611 o presso i Circoli del Partito Democratico.