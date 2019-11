Elezioni regionali, Andrea Corsini incontrerà i cittadini ai Magazzini del Sale

"Emilia - Romagna: il lavoro fatto, le idee per il futuro". L’assessore Regionale Andrea Corsini incontrerà mercoledì i cittadini cervesi alle 20,45 nella Sala Rubicone ai Magazzini del Sale. Un incontro fatto per presentare ai cervesi i traguardi raggiunti grazie a questi ultimi 5 anni di mandato della giunta guidata da Stefano Bonaccini, e allo stesso tempo di proporre idee per il futuro e lanciare una progettualità per i prossimi anni. Dopo una breve intervista del giornalista del Resto del Carlino Lorenzo Tazzari, potranno essere poste domane dal pubblico.