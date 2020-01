Elezioni regionali, Conficoni (Pd): "A Cervia vince la buona amministrazione"

"A Cervia vince la buona amministrazione". A commentare i risultati delle elezioni è Mauro Conficoni, segretario del Pd di Cervia. "Il 67% degli aventi diritto va alle urne, pari a quelli che votarono alle recenti elezioni comunali. La coalizione di Bonaccini con il suo 48,83% si conferma al primo posto, dimostrando ancora una volta che uniti si vince. Conforta la crescita del Pd di quasi il 4% rispetto alle ultime elezioni europee, ultimo dato paragonabile come impatto sia mediatico sia sociale, arrivando al 34,82% dei voti nella nostra città. La Lega Nord ferma la sua crescita, rimanendo pur ancora di pochissimo il primo partito a Cervia. Il nostro candidato Andrea Corsini conquista 1452 preferenze e parte per Bologna in Consiglio Regionale. Queste difficili elezioni provano, ancora una volta, che le politiche divisive, settarie, a volte anche minacciose, non pagano. Cervia è una città accogliente, aperta, che guarda al futuro con la fiducia riposta a chi, con il suo lavoro quotidiano, porta risultati e non proclami. I dati del voto dimostrano quanto questi siano mobili, eclatante il M5S passato dal 27 al 5% in un anno, e premino sempre le politiche di buon governo. Come facciamo a Cervia, grazie al lavoro di una squadra forte, motivata, capace. A nome del Pd ringrazio infine tutti coloro che in questi due vorticosi mesi hanno, in ogni modo, lavorato e contribuito per questo grande momento di democrazia".