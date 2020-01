Elezioni regionali, confronto al Teatro Sarti. "Faenza nel cuore": "Importante ascoltare le voci di tutti"

Il Teatro Sarti di Faenza (via Scaletta, 10) ospiterà venerdì alle 20.30 il confronto politico organizzato dall'associazione "Faenza nel cuore" in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. "La pluralità e la democratica rappresentanza di tutte le voci e le sfaccettature della società è da sempre uno dei pilastri fondanti del nostro movimento associativo", viene evidenziato dall'associazione, che ribadisce di essere "apolitica e apartitica", ma che "ritiene importante ascoltare tutte le voci candidate per Faenza alle elezioni regionali". Per questo l'associazione comunica di aver "esteso l'invito a tutti, libera da condizionamenti di alcuni. La serata rimane valida per tutti coloro che vorranno portare le proprie idee alla Regione Emilia-Romagna a prescindere dalla lista che li rappresenta".