Elezioni regionali, Corsini (Pd): "Creiamo gli 'Stati generali della disabilità'"

“La forza di una catena si misura dalla tenuta del suo anello più debole. Sono d’accordo con la proposta del Presidente Bonaccini di istituire entro fine 2020 gli ‘Stati Generali della Disibilità’ e qui iniziare a discutere e perseguire la strada che deve portarci a istituire il Garante per i Diritti della Disabilità, per migliorare le norme, uniformarle e rapportarsi maggiormente con i cittadini che non devono sentirsi soli, e avere dalle istituzioni risposte in tempi consoni". E' quanto dichiara Andrea Corsini, assessore regionale e candidato alle prossime elezioni del 26 gennaio per il Partito Democratico.

"Ahimè, i problemi che stanno crescendo a dismisura sono Alzheimer e autismo e su questi andrà fatta una valutazione approfondita - continua Corsini - Inoltre i fondi per la non autosufficienza che aveva azzerato governo Fi-Lega sono stati reintegrati dalla Giunta Bonaccini: ora bisogna che questo fondo vada mantenuto e integrato con maggiori risorse. Dall’altra parte i servizi sociali hanno regole di accreditamento troppo rigide e vanno snellite, perché più famiglie possano essere aiutate. Ultima cosa: ci vuole un welfare di comunità, una sicurezza sociale che permetta alle persone di non sentirsi sole, e in tal senso vanno attivati progetti soprattutto per la popolazione più debole, che soffre di patologie, o anziana".