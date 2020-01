Elezioni regionali, Giorgio La Malfa chiude la campagna elettorale di +Europa

Per chiudere la campagna elettorale di +Europa-Psi-Pri Giorgio La Malfa, accompagnato dal vicesindaco Eugenio Fusignani insieme ai candidati Stefano Ravaglia, Eleonora Tazzari, Gabriele Armuzzi e Laura Beltrami, incontrerà i vertici di Acmar e i dirigenti provinciali e regionali della Cooperazione Laica. I temi in discussione saranno quelli legati allo sviluppo economico, con particolare riferimento alla situazione della regione Emilia Romagna. All’incontro, in programma venerdì 24 gennaio alle 15, saranno presenti il coordinatore della lista Nevio Salimbeni e il coordinatore della campagna elettorale del Pri, Giannantonio Mingozzi.

"Sarà l’occasione per presentare i nostri candidati - spiegano - ma soprattutto per parlare di economia con un occhio particolare rivolto alla difesa della cooperazione che, soprattutto nella nostra realtà, significa impresa, lavoro e occupazione. Dunque, un sistema che va considerato come un vero e proprio attore dello sviluppo del Paese e come tale va difeso dai superficiali attacchi di chi vorrebbe “spazzarlo via”".