Elezioni regionali, il ministro Franceschini tira la volata ad Andrea Corsini

Il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, sarà sabato a Ravenna per sostenere il candidato al Consiglio Regionale del Partito Democratico e attuale assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini. L’iniziativa si svolgerà alle 10.30 nella ex Sala Strocchi, Sala Rinascita in via Maggiore 71.

"La collaborazione con il Ministro Franceschini in questi anni è stata proficua, insieme abbiamo lavorato per il Piano Strategico Nazionale del Turismo, per sviluppare progetti per incrementare l’attrattivita’ turistica e quindi produrre posti di lavoro e ricchezza per il nostro territorio - afferma Corsini -. Sono contento che venga Ravenna, in Romagna per parlare di Turismo e Cultura. In questi anni incrementato i flussi turistici in Regione stati e siamo pronti a lavorare per incrementare gli investimenti, dopo aver vinto le elezioni il 26 gennaio prossimo".