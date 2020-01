Elezioni regionali, il senatore Gian Marco Centinaio ospite della Lega a Russi

Martedì 21 gennaio alle 20:30 presso l’hotel Morelli di Russi, in via don Minzoni 30, Gian Marco Centinaio, eletto senatore Lega all’elezioni del 2018, nominato Ministro alle Politiche Agricole nel governo giallo-verde, sarà ospite assieme a Jacopo Morrone alla cena organizzata dalla Lega per le elezioni regionali in Emilia-Romagna.

"La tutela dei nostri territori, del made in Italy per i nostri prodotti sarà obiettivo primario con Lucia Borgonzoni, Presidente dell'Emilia-Romagna - spiega la candidata al consiglio regionale Maria Marabini - Il nostro programma non riguarda solo i produttori agricoli, ma anche la popolazione rurale in senso lato, i consumatori e la società nel suo complesso. L'agricoltura è stata in questi ultimi anni bistrattata dall'Unione Europea, pur essendo il nostro made in italy patrimonio di valenza nazionale, europea e internazionale e attrattiva anche per il turismo; la nostra dieta mediterranea è patrimonio dell’Unesco. Sarà priorità alle mense pubblici il consumo di prodotti dop, igp, stg, locali, biologi locali. L'Emilia-Romagna è ricca di filiere d'eccellenza e bisogna tutelarle, senza se e senza ma. Obiettivo primario sarà ristabilire fiducia agli imprenditori per facilitare l’accesso ai fondi europei e snellire ogni tipo di procedura burocratica funzionale al mondo agricolo. Ci attiveremo per assecondare le attività lavorative in ciascun territorio, tutelare i diritti dei lavoratori (orari, stipendi…). Sarà obiettivo primario la cura del territorio e dell’ambiente per evitare i danni conseguenti le calamità naturali".