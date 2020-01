Elezioni regionali, la Lega "ispeziona" le condizioni dei ponti del territorio

Mercoledì il candidato alle elezioni regionali della Lega Andrea Liverani ha partecipato alla visita del Governatore del Veneto Luca Zaia in Romagna, e in particolare lo ha accompagnato a Brisighella dove il Presidente ha incontrato gli agricoltori e ha sottolineato come sia importante la loro presenza in collina per tutelare il territorio.

Nella giornata ha fatto visita in Romagna anche la senatrice Erika Stefani, ex Ministro per le Autonomie, alla quale Liverani ha illustrato "le problematiche relative ai ponti del territorio che necessitano di manutenzioni urgenti". La senatrice ha visitato il Ponte sulla Chiusa di Errano e il Ponte Rosso dove vi è la limitazione al traffico per le verifiche della tenuta del peso, ed è stata messa al corrente anche della situazione del Ponte di Monte Coralli.

“C'è molto da fare e la sicurezza, in tutti gli ambiti, rappresenta una priorità della Lega - dice Liverani - Bonaccini si è ormai abituato a specchiarsi nelle poche cose che ha fatto e non vede le necessità della nostra regione. Confido che con il voto di domenica, un'opportunità per una vera alternanza democratica, l'Emilia-Romagna possa cambiare marcia con Lucia Borgonzoni Presidente".