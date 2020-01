Elezioni regionali, per il Pd arrivano Franceschini, Delrio e Gualtieri: "Non ci manda a casa nessuno"

Sono diversi gli eventi organizzati dal Partito Democratico di Ravenna in vista del voto per le elezioni regionali del 26 gennaio prossimo. “Non ci manda a casa nessuno, noi siamo a casa. Siamo emiliano romagnoli. Perché dovrei essere preoccupato? - interviene il segretario provinciale del Pd di Ravenna, Alessandro Barattoni, nel presentare le iniziative - I nostri avversari sono le stesse persone di sempre: Gardin, Ancarani, Liverani, Rolando. Sono convinto da sempre che la differenza la facciano le idee e le persone con le quali camminano quelle idee, e la squadra che proponiamo è forte, competente, esperta, aperta a tanti e plurale. Gli elettori della provincia, l’anno scorso, hanno dato un segnale forte votando un partito alle europee e un sindaco per le amministrative. Credo e penso che potranno fare lo stesso per la loro regione, che merita di essere guidata da un bravo amministratore. La domanda che faccio è: ma voi andreste a vivere in un’altra regione italiana? A volte qualcuno mi risponde con uno stato estero, ma nessuno cambierebbe l’Emilia Romagna con altre regioni. Anzi, sarebbe meglio che l’Italia assomigliasse di più all’Emilia Romagna".

All'incontro di presentazione degli eventi erano presenti anche i candidati Gianni Bessi, Mirella Dalfiume, Andrea Corsini e Manuela Rontini. "Propongo di costituire un’Agenzia regionale per le strade, che abbia uomini e mezzi per fare puntuale e costante manutenzione - ha proposto Rontini - La Regione potrebbe infatti riprendere la competenza di molte delle strade provinciali costituendo, assieme ai Comuni e alle Province, una società pubblica che si occupi di tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture. È una proposta concreta, che può essere realizzata subito, all’avvio della Legislatura. Gettiamo il cuore oltre l’ostacolo!".

Gli eventi

Mercoledì 15 gennaio

ROBERTO GUALTIERI, ministro dell’economia, ore 18.30 Casa Conti Guidi, via Boncellino a Bagnacavallo

Partecipa: Eleonora Proni

Giovedì 16 gennaio

GRAZIANO DELRIO, presidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati, ore 20.30 al Teatro Comunale di Conselice

Partecipano: Alessandro Barattoni, Paola Pula

Sabato 18 gennaio

DARIO FRANCESCHINI, ore 10.30 Sala Strocchi, via Maggiore 71 a Ravenna

Partecipano: Michele de Pascale, Alessandro Barattoni, Andrea Corsini

MICHELE DE PASCALE, STEFANO BONACCINI E NICOLA ZINGARETTI, ore 20.30 Almagià a Ravenna