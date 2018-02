Elezioni, Tolinelli (M5S) fa tappa a Ravenna: "Il caso Zanforlini non ci danneggerà"

"Berlusconi e' invotabile e Renzi e' impresentabile. Che razza di esperienza politica sono?". Tappa a Ravenna mercoledì sera del tour elettorale in regione del portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, Danilo Tolinelli, per sostenere i candidati locali alle Politiche del 4 marzo, Alessandro Ruffilli e Francesca Savelli. Con loro anche i consiglieri regionali Andrea Bertani e Raffaella Sensoli. "Sono da ieri in questo splendido territorio", prende parola di fronte a una trentina d'attivisti tra cui spicca l'assenza dell'ex capogruppo in consiglio comunale Pietro Vandini. Ieri a Imola con "tanta gente", e a Bologna, in una "sala pienissima".

E cio' che emerge e' una "politica sconcertante". Per esempio in campo energetico, tra impianto di stoccaggio gas a Cotignola e centrale a biomasse di Russi. "Pura follia ambientale: i privati guadagnano con soldi pubblici e si inquina l'ambiente". Per questo il 4 marzo "votate chi fa l'interesse dei cittadini" e tra le proposte ha una banca pubblica di investimenti e il reddito di cittadinanza. Il candidato al Senato Ruffilli, scherzando, si scusa di essere forlivese e sempre con ironia ricorda di essere diventato famoso per avere rifiutato e denunciato un tentativo di corruzione come dirigente del Comune di Forli'. "Ho una responsabilita' enorme- sottolinea- si deve fare bene. Ravenna ha una ricchezza potenziale incredibile, un mare che vogliamo migliorare e la tempra delle persone e' immensa". Per le spiagge, prosegue, serve una "gestione nazionale ", andando a modificare la Bolkestein. Di certo, conclude, "restero' agganciato al territorio".

Il caso Zanforlini

Non si e' presentato, come qualcuno si aspettava, David Zanforlini, sospeso dal Movimento 5 Stelle per essere stato un esponente della massoneria. Toninelli, deputato pentastellato, in citta' per sostenere i candidati locali, non lo ha nominato. Come ha fatto con Giulia Sarti, la collega riminese finita nella bufera per la vicenda dei rimborsi e auto sospesasi. Tuttavia il parlamentare non teme ripercussioni dalle due vicende sul voto il 4 marzo. "La gente - commenta a margine della presentazione - deve votare il simbolo che e' espressione di legalita' e rispetto delle regole". Inoltre la reazione di un movimento che "sospende chi come Zanforlini fa il furbo e non e' trasparente e' da buona politica". (fonte Dire)