Elezioni unitarie Rsu, la Cgil si conferma il primo sindacato in provincia

La Flc Cgil ha ottenuto circa il 42% dei consensi nelle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) che si sono svolte il 17, 18 e 19 aprile. La Flc Cgil si riconferma, quindi, primo sindacato in provincia di Ravenna. L’affluenza al voto è stata straordinaria attestandosi intorno al 70%, su un totale di circa 6.400 aventi diritto al voto.

“Ci riteniamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - commenta la segretaria provinciale della Flc Cgil , Marcella D’Angelo -. Abbiamo ottenuto 62 seggi, quindi un esercito di Rsu Flc Cgil in tutti i settori della conoscenza: scuola, Cnr, Enea e Isia. Sono state elezioni difficili, connotate da una forte competizione e da un aumento complessivo delle liste dei cosiddetti sindacati minori. Siamo stati in grado di far fronte ad un'offensiva senza precedenti, con spinte di sindacati corporativi che hanno contribuito a frammentare gli interessi del mondo del lavoro e della conoscenza”.