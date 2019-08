Al via la Festa dell'Unità nazionale: "Questo è il tempo del coraggio"

"Non pensiamo di cambiare il mondo da qui, ma tutti abbiamo un sogno che ci unisce: è quello di poter cambiare il mondo e le ingiustizie che ci sono. Insieme. Ma c’è bisogno di tutti, uno per uno. Non ci si può tirare indietro adesso, questo è il nostro posto, questo è il nostro tempo. Il tempo del coraggio". Con queste parole il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni ha aperto, venerdì sera, la Festa nazionale dell'Unità 2019 al Pala de Andrè, che andrà avanti fino al 9 settembre. 18 giorni di confronti, iniziative e dibattiti, ma anche di stand gastronomici e concerti, "per costruire un’Italia più verde, giusta e competitiva".

All'intervento inaugurale hanno preso parte, insieme a Barattoni, il sindaco Michele de Pascale, l'assessore e vicesegretaria regionale del Partito democratico Ouidad Bakkaly, il responsabile nazionale dell'organizzazione del Pd Stefano Vaccari e il consigliere regionale Paolo Calvano. "Apriamo oggi insieme la grande Festa dell'Unità nazionale, per il secondo anno a Ravenna - ha commentato de Pascale - Da questa festa e dai tanti volontari e volontarie che ne permettono la realizzazione sono sicuro che arriverà un messaggio chiaro: la difficile decisione che il Partito democratico sta prendendo in questi giorni, se sostenere un governo o andare a elezioni, va presa nell'interesse esclusivo dell'Italia, degli italiani e delle italiane. Buona Festa dell'Unità Ravenna. Vi aspettiamo!".