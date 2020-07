Giovani Democratici di Ravenna, ecco i nuovi segretari: Edoardo Scarpellini e Alberto Franchini

Nuovo segretario comunale e provinciale per i Giovani Democratici di Ravenna. Michelangelo Vignoli ha concluso il suo mandato ringraziando il gruppo per il lavoro di questi anni, lasciando la segreteria provinciale ad Edoardo Scarpellini già segretario comunale della giovanile, ruolo che è stato affidato ad Alberto Franchini. L'assemblea ha approvato in maniera unanime le candidature di Scarpellini e Franchini, accogliendo le priorità evidenziate negli interventi dei due giovani fra "le quali la necessità di un'attenzione privilegiata alle necessità degli studenti di scuole ed università di Ravenna e provincia come logistica, alloggi e infrastrutture e la necessità di contribuire a livello programmatico alle imminenti elezioni amministrative di settembre e a quelle di Ravenna città previste per il 2021". Durante l'assemblea è intervenuto il segretario provinciale di Ravenna del partito democratico Alessandro Barattoni, che ha ribadito "il ruolo centrale della giovanile nel progetto dei democratici Ravennati".

