"Il Comune vieti gli spazi pubblici a tutte le ideologie totalitarie": la richiesta della Lega

La risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 dal titolo “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” con affermazioni equidistanti o equiparative “condanna tutte le manifestazioni e la diffusione di ideologie totalitarie, come il nazismo e il comunismo, all’interno dell’Unione”.

"Si parla di un documento piuttosto lungo, adottato a 80 anni dalla seconda guerra mondiale, dal titolo "Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa" in cui si insiste sulla necessità di non dimenticare un tragico passato - spiega il consigliere della Lega Gianfilippo Rolando - In esso si "ricorda che i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni, causando, nel corso del XX secolo, perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità, e si rammentino gli orrendi crimini dell'Olocausto e dei Gulag perpetrati dai 2 regimi"; si "condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri regimi totalitari".

Va richiamato il riferimento alla “memoria delle vittime dei regimi totalitari” e della sensibilizzazione a tale riguardo come elementi “di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi cittadini e per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne”. Ancora più esplicite le affermazioni che chiamano direttamente in causa l’attuale leadership russa: “la Russia rimane la più grande vittima del totalitarismo comunista e […] il suo sviluppo in uno Stato democratico continuerà a essere ostacolato fintantoché il governo, l'élite politica e la propaganda politica continueranno a insabbiare i crimini del regime comunista e ad esaltare il regime totalitario sovietico; invita pertanto la società russa a confrontarsi con il suo tragico passato […] è profondamente preoccupato per gli sforzi dell'attuale leadership russa volti a distorcere i fatti storici e a insabbiare e invita pertanto la Commissione a contrastare risolutamente tali sforzi”. I passaggi sulle “moderne minacce esterne” e sulla “guerra di informazione” contro i paesi democratici dell’Europa sono davvero inequivoci: e non può evidentemente essere senza significato, sul piano delle relazioni internazionali, la disposizione finale che prevede la trasmissione del documento (oltre che al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell’Unione) “alla Duma russa e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale”. Insomma, i due regimi totalitari vengono associati nella risoluzione. Un fatto che ha scatenato reazioni sui social. Ma la risoluzione ha scatenato reazioni anche tra i parlamentari e tra gli eurodeputati. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli (Pd), difende lo spirito dell'iniziativa: "Noi non vogliamo che tornino Paesi in cui le libertà fondamentali siano compromesse - ha spiegato - ricordiamoci che quarant'anni fa, a Praga, che è casa nostra, arrivavano i carri armati". E ancora: "Ci sono stati nella storia del Novecento dei fenomeni che non hanno consentito a tante persone di godere delle libertà. Nei Paesi europei, in particolare. Ecco il riferimento a quella risoluzione"".

Il consigliere del Carroccio, tramite una mozione firmata dai colleghi Learco Tavoni, Samantha Gardin e Rosanna Biondi, oltre che da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Ancarani (gruppo Forza Italia), Emanuele Panizza (gruppo Misto), Samantha Tardi (gruppo Cambierà) e Veronica Verlicchi (gruppo La Pigna), invita il sindaco e la giunta "ad attivarsi affinché sia adeguatamente recepita la risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 dal titolo “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”, che – insistendo sulla necessità di non dimenticare un tragico passato e di non classificare genocidi in base alla provenienza geografica – in sostanza equipara il nazifascismo e il comunismo in quanto regimi totalitari e che quindi per coerenza modifichi la regolamentazione del Comune di Ravenna per la concessione di contributi, patrocini, spazi e sale pubbliche, aggiungendo alla dichiarazione di antifascismo anche quella di anticomunismo e antinazismo, o per abbreviazione, una dichiarazione di condanna a tutte le ideologie totalitarie".