Il Consiglio comunale approva la delibera sull'aggiornamento del Dup

Nella seduta di martedì il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera sulla nota di aggiornamento Documento unico di programmazione (Dup) 2020/2022 con 20 voti favorevoli e 8 contrari. I 5 emendamenti collegati sono stati tutti respinti con la medesima votazione (8 voti favorevoli e 20 contrari) e riguardavano i seguenti temi: ristrutturazione dell’asse di via San Mama; realizzazione parcheggio in adiacenza a plesso scolastico a San Pietro in Vincoli; manutenzione straordinaria via Trova-via Viazza; costruzione pista ciclabile lungo via Maccalone fino al Centro sportivo a Piangipane; ristrutturazione e riqualificazione di via Bonifica fra Lido Adriano e Porto Fuori.

Sono state approvate con 20 voti favorevoli e 8 contrari le delibere “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2020” e “Bilancio di previsione 2020/2022”. La delibera “Approvazione della bozza di convenzione fra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e la Fondazione Flaminia per la gestione del Palazzo dei congressi di Largo Firenze quale spazio culturale universitario e cittadino per il periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2022” ha ottenuto 23 voti favorevoli e 4 astenuti. 20 i voti favorevoli e 6 gli astenuti per la delibera “Approvazione assestamento generale del bilancio di previsione-seconda variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2019-2021 - applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per finanziamento di spese di investimento: acquisto materiale bibliografico dell'Istituzione biblioteca Classense”. La delibera “Approvazione seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al piano esecutivo di gestione 2019 dell'Istituzione Museo d'arte della Città” ha avuto 21 voti favorevoli e 4 contrari.