"Il lavoro che verrà": un incontro con il candidato Pd Sandro Gozi

Il lavoro che verrà e le politiche del Pd per l'occupazione al centro dell'incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozi, candidato Pd alla Camera nel Collegio plurinominale della Romagna, di domenica 18, alle 10.30, alla Sala Strocchi in via Maggiore. A ragionare insieme a Sandro Gozi sul programma Pd e le politiche del lavoro nel prossimo futuro, tra opportunità, nuove tecnologie e criticità saranno l'economista Antonio Zanotti e Stefano Collina, candidato Pd nel collegio uninominale per il Senato.

Nel pomeriggio Gozi sarà a Fusignano per parlare di Europa nell'iniziativa organizzata alla sala culturale Il Granaio in piazza Corelli alle 16.00. L'incontro aperto a tutti si concluderà con un aperitivo.