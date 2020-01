Il portavoce delle sardine ravennati in Rai: "Ci supportano anche persone di destra"

Le sardine ravennati arrivano in televisione. Giovedì mattina, infatti, il portavoce delle sardine di Ravenna Edoardo Caroli è stato ospite della trasmissione televisiva di approfondimento politico di Rai Tre 'Agorà'. Durante la puntata il giovane, faccia a faccia con il ministro Gian Marco Centinaio, ha risposto alle domande della conduttrice Serena Bortone.

"Secondo lei Salvini fa la vittima?", domanda la conduttrice. "Salvini è abituato a strumentalizzare ogni occasione - risponde Caroli - E' una questione di rispetto, siamo tutti uguali, se una persona vuol fare un intervento a una delle nostre manifestazioni è libera di farlo. Salvini ha una grandissima responsabilità, tantissimi voti e tantissime persone che lo seguono. E' sbagliato poi identificare le sardine come per forza a sinistra: tantissimi elettori anche del Movimento 5 stelle hanno partecipato alle piazze e abbiamo ricevuto simpatia anche dalle persone che supportano la destra, una tra le tante Mara Carfagna. Il problema è che stiamo etichettando le persone ed etichettiamo i partiti, non ha senso: dobbiamo stare attenti al modo con il quale ci rivolgiamo alle persone, non dobbiamo essere nemici. A oggi la Lega è il riflesso di un modo di fare politica che non ci piace. Il modo in cui i social vengono usati è sicuramente sotto le nostre attenzioni, e possiamo permetterci di criticare il modo in cui vengono usati". "Anche voi siete criticabili però", replica Centinaio.

"Cos'ha da rimproverare o da apprezzare al Pd?", chiede poi la conduttrice. "Sarà anche vero che si sono ritrovati a metà agosto con una legge di bilancio da approvare, quindi magari necessitano tempo per rivedere e abrogare i decreti sicurezza - conclude la sardina ravennate - Noi gli diamo tempo, però finchè queste cose non cambieranno le sardine scenderanno in piazza".