Lega Nord, Lucia Borgonzoni a Faenza: "Il 4 marzo sarà una data storica"

Martedì sera Lucia Borgonzoni, candidata capolista al Senato per la Lega Nord, è arrivata a Faenza dove è stata intervistata dal consigliere comunale Jacopo Berti. "Anche a Faenza la Lega avrà un grosso riscontro elettorale, che sarà il punto di partenza per le comunali del 2020 - commenta Bergonzoni - Sono diversi i motivi per votare Lega alle elezioni del 4 marzo: più sicurezza, abolizione della riforma Fornero, riforma della giustizia, legittima difesa e tanti altri temi. Tanta grinta e voglia di cambiare: la gente ha voglia di Lega al Governo e di avere un premier giovane e deciso come Matteo Salvini. Il 4 marzo sarà una data storica, lo spartiacque fra il rinnovamento o il fallimento totale di questa nazione.". La serata, in cui erano presenti tutti i consiglieri comunali della Lega (Padovani, Fantinelli, Tavazzani oltre a Berti) ha visto la partecipazione di tanti candidati sia per la Camera (Morrone, Cintorino e Cipriani) che per il Senato (Campari, Marabini e Biondi) i quali hanno brevemente spiegato il programma elettorale della Lega. Presente inoltre il Consigliere Regionale faentino Andrea Liverani, fra i promotori della serata.