Liberi e Uguali, operativo il comitato provinciale: "Priorità a lavoro, istruzione e ambiente"

Prosegue il lavoro politico di insediamento di Liberi e Uguali su tutto il territorio nazionale. Anche a Ravenna, dopo l'assemblea regionale dei 500 di San Lazzaro di Savena, fervono i preparativi in vista della campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo. Il comitato provinciale di Ravenna - con esponenti di Sinistra Italiana, Mdp e Possibile - sta predisponendo un calendario delle iniziative declinando sul territorio il programma ed avanzando specifiche proposte di merito. Le priorità si concentreranno sulla lotta al lavoro precario e sottopagato, con un'attenzione particolare ai giovani; e sull'istruzione - dalle elementari dall'università - quale leva principale per l'emancipazione delle persone.

"Al centro del nostro programma - spiegano la Liberi e Uguali - c'è l'obiettivo di ridurre drasticamente le diseguaglianze, un'economia che funzioni davvero per tutte e tutti, la riconversione ecologica, una più equa distribuzione del carico fiscale, un welfare universalistico, perché rivolgersi "ai molti e non ai pochi" non è un mero slogan, ma la traduzione concreta di una visione e un progetto di Paese, più giusto più libero più eguale".