Lugo, gestione dell’illuminazione pubblica: la Lega critica il sindaco Ranalli

“Non possiamo che ritenerci insoddisfatti delle manovre funamboliche della Giunta Ranalli”. E' il segretario provinciale della Lega Samantha Gardin a contestare “le modalità di conferimento del servizio” e il “passo falso dell’amministrazione che dopo aver deliberato la procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Lugo, utilizzando come promotore Hera Luce Srl, è stata costretta ad annullarla con determina numero 1070 del 30 agosto scorsa".

"All'appello in aula è mancato infatti il numero necessario di consiglieri del Pd per votarne l'eseguibilità. Con il risultato che si è tornati al punto di partenza. Peccato che la situazione sia delle più disastrose - spiega la Gardin - gli impianti hanno ricevuto in questi anni una scarsa, se non nulla, e negligente manutenzione, molti versano in uno stato di abbandono e le condizioni di sicurezza sono tra le più critiche. ‘Merito’ anche della Giunta Ranalli che dopo aver mostrato scarso interesse per un servizio di pubblica utilità, oggi corre ai ripari".

"Peccato che lo faccia nel peggiore dei modi, optando per un vincolo di affidamento trentennale che mette a repentaglio l’autonomia e il margine di manovra del Comune di Lugo”, aggiunge. Per la leghista insomma 30 anni sono “troppi. Si tratta di un lasso di tempo esagerato che non dà garanzie e circoscrive il raggio d’azione dell’Amministrazione comunale, prestando il fianco alla scalata delle multiutility. Una scelta di questo genere imporrebbe lo stesso fornitore per molti anni, con il rischio di ingenti penali per l'amministrazione pubblica in caso di risoluzione anticipata del contratto per servizi insufficienti o di scarsa qualità. Mi auguro che il sindaco riformuli l’offerta di affidamento del servizio e ascolti i suggerimenti delle minoranze. Diversamente, a rimetterci saranno ancora una volta i suoi cittadini”.