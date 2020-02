Manuela Rontini a Salotto Blu: "Fare parte della Giunta regionale non è un mio obbiettivo"

Manuela Rontini, esponente del Partito Democratico faentino e consigliere regionale nella passata legislatura, farà parte a pieno titolo anche della nuova Assemblea regionale. È stata infatti rieletta con oltre settemila preferenze, risultando il candidato di maggior successo della intera provincia di Ravenna. Oltre tremila voti Rontini, cresciuta negli ambienti cattolici, li ha conseguiti nella sua città, Faenza, ove si voterà per il rinnovo del consiglio comunale a maggio. Rontini aveva pubblicamente dato disponibilità a candidarsi a sindaco, ma il Pd ha scelto di orientarsi diversamente.

Intervistata a VideoRegione da Mario Russomanno nella trasmissione che andrà in onda venerdì sera alle 23.15, Rontini ha spiegato le ragioni del successo elettorale di Bonaccini e riflettuto sulla situazione verificatasi in Romagna: "La legge elettorale regionale va cambiata. Il fatto che la Romagna esprima solo nove consiglieri regionali è inaccettabile. Spero anche che la Romagna sia adeguatamente rappresentata all'interno della Giunta. Non lo dico per ambizione personale: continuare l'esperienza di consigliera vicina al territorio è opportunità che mi stimola e impegna a sufficienza".